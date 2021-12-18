«Мы очень модные»: Орбакайте в джинсовой рубашке отметилась в кинотеатре с Сафоновым и Савельевой

Певица провела вечер за просмотром фильма «Дом Gucci». Она была в приятной компании.

Кристина Орбакайте обычно много путешествует. Но в этом году певица практически не покидает Москву. Недавно к ней приезжала дочка Клавдия из Нью-Йорка.

Девочка провела время с мамой и даже вместе с ней отметилась на красной дорожке. А вот накануне артистка появилась в цирке. Она приготовила выступление для публики. Примечательно, что свободное время звезда посещает шопингу или встрече с друзьями.

На этот раз Орбакайте отправилась в кинотеатр «Художественный». Компанию ей составили Саша Савельева с мужем Кириллом Сафоновым, Игорь Чапурин и другие известные персоны. Для вечернего просмотра фильма «Дом Gucci» она выбрала лосины и джинсовую рубашку.

«Мы пришли проверять, как выглядит Леди Гага», — отметила Саша.

«Ну что же! Мы посмотрели фильм», — сказала Орбакайте. «Мы завтра едем в Милан», — сказал ее друг. «Ну кто-то едем, а мы еще остаемся! Мы очень модные, мы продвинутые! С вами-то в моде тем более! Теперь знаем все про Гуччи», — поделилась певица. «Для нас закрыли зал», — похвасталась Савельева.

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Аллы Пугачевой. Многие отметили, что редко видят ее в повседневном луке и с друзьями. «Какая красивая», «Ну просто фееричная компания», «Классно, что вы можете ходить в кино с друзьями», «А где муж?», Классный вечер у вас«, «Какая вы красотка! И это в 50 лет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.