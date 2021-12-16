Изящная леди: Орбакайте в силуэтном платье с рюшами и лоферах появилась в цирке Никулина

Певица поделилась уникальными закулисными кадрами из знаменитого цирка в Москве. Она нарядилась для выступления.

Кристина Орбакайте давно стала популярной певицей и актрисой. Она не скрывает, что славу она заслужила своим усердным трудом. Теперь артистке уже 50 лет, но она по-прежнему может похвастаться стройной фигурой.

Орбакайте предпочитает свободное время проводить с семьей. На днях она вышла в свет со своим сыном Дени Байсаровым. Он поддержал маму, которая выступила на премии.

Так как близится Новый год, Кристина почти каждый вечер оказывается на светских раутах. 16 декабря она неожиданно поделилась кадрами из Московского цирка Никулина.

Певице довелось оказаться в за кулисами. Она предстала в алом трикотажном платье с рюшами. Силуэтный наряд подчеркнул ее фигуру. Орбакайте решила продефилировать в лоферах среди декораций.

На глаза артистке попались е только цирковые артисты, но и лошади, которые тоже ждали своего выхода на манеж.

«Какие красавицы», — восхищенно сказала звезда.

По всей видимости, в этот вечер и сама Кристина выступила для публики со своими хитами. Поклонники одарили комплиментами дочку Аллы Пугачевой. Многие отметили, что она находится в отличной форме. «Ну что за прелесть», «Какая вы красивая», «Ну как вам идет прическа!», «Это бесподобно», «Красный точно ваш цвет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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