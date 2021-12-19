«Искренне восхищаюсь!»: Навка в мандариновом платье с эффектом мерцания трогательно поздравила Авербуха

Декабрь оказался богат на праздники для семьи Ильи Авербуха. 18 декабря знаменитый российский фигурист отметил 48-летие, а 19 декабря – свадьбу с Елизаветой Арзамасовой.

Артистка по этому случаю создала милый пост в личном блоге, выложив фотографию в белоснежном платье с кружевом.

Татьяна Навка тоже обратилась к Илье Авербуху, написав в своем Instagram немало добрых слов в его адрес.

«Все самое важное уже пожелали дома, все самое ценное тоже, самое громкое успели все во всех соцсетях, а мне хочется пожелать тебе, Илюша, от профессионала — профессионалу. Да, с опозданием в один день, но кажется поздравления никогда не бывают поздними.

Простого человеческого счастья, надежного тыла и крепкого здоровья, потому что именно при таких условиях, находясь на льду практически 24/7, возможно выдерживать такой ритм и создавать успешные проекты.

Илья, я тобой искренне восхищаюсь, уважаю, поражаюсь твоему маниакальному трудолюбию и блистательному таланту! Пусть этот твой новый год принесет тебе только счастье, благополучие и вдохновение!» — сказала Татьяна Навка.

Олимпийская чемпионка поделилась в своем аккаунте фотографией с Ильей Авербухом, на которой она предстает в мандариновом платье-халате с эффектом мерцания.

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