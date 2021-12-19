Было — стало! Как Лиза Арзамасова выглядела в юности и какой стала сейчас

Лиза Арзамасова с успехом снималась в ситкоме «Папины дочки». Этот проект принес юным звездочкам: Мирославе Карпович, Дарье Мельниковой, Екатерине Старшовой, Анастасии Севаевой популярность. Но не все из «сестер» связали свою жизнь с актерством.

Вот, к примеру, 26-летняя Лиза Арзамасова все также играет в театре и снимается в кино. От образа былой Галины Сергеевны, с косами и очками, не осталось и следа. Актриса повзрослела, обзавелась своей семьей и стала мамой.

Елизавета счастлива в браке с 48-летним постановщиком ледовых шоу Ильей Авербухом. Они воспитывают общего сына Левушку. Вместе с мачехой и отцом живет также 17-летний Мартин. Первенца хореографу подарила Ирина Лобачева. Елизавета прекрасно ладит с пасынком. Да и разница в возрасте у них не значительная — всего девять лет.

Арзамасова просто в восторге от своего статуса молодой мамы. Все свежие снимки с малюткой-сыном актриса подписывает хэштегом: «Лева это клево». Сам Илья Изяславич не раз говорил, что готов к появлению и третьего малыша. Вероятно, постановщик ледовых шоу мечтает, что молодая жена подарит ему и лапочку-дочку. Пока у Авербуха только двое сыновей.

Кстати, Лиза Арзамасова часто появляется на съемках «Ледникового периода». Там выступает ее экранная сестренка Дарья Мельникова. Они дружат до сих пор. С рождением первенца актрису поздравила и Мирослава Карпович, которая встречается с экс-возлюбленным Агаты Муцениеце. Бывшая жена «мажора» Павла Прилучного также участвует в «Ледниковом периоде». Вот такие нехитрые переплетения судьбы.

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