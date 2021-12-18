«Танец влюбленных»: Арзамасова в пудровом свитере и струящемся платье вышла на лед с Авербухом

В день рождения фигурист подготовил премьеру. Он выступил на ледовой арене с женой.

Лиза Арзамасова прославилась благодаря сериалу «Папины дочки». Однако она не перестает сниматься в новых проектах. В ее копилке десятки ярких ролей, включая фильм «Любовь в большой городе».

Также актриса играет в театре. Лишь в этом году она делала перерыв в работе, но по особому поводу. Лиза впервые стала мамой. Она подарила сына Льва своему возлюбленному Илье Авербуху.

Напомним, что пара несколько лет скрывала свой роман. Но теперь они уже муж и жена. Большая разница в возрасте не мешаем им быть счастливыми. 18 декабря Авербух отмечает день рождения.

Примечательно, что именно в этот день он приехал в Серпухов, чтобы выступить на ледовой арене. Фигурист приготовил сюрприз поклонникам. Он встав в пару с женой. Алексей Ягудин подловил влюбленных, когда они репетировали.

Лиза предстала в струящемся платье и свитере пудрового цвета. Она кружилась и запоминала шаги вместе с мужем.

«Сегодня будет премьера: Арзамасова и Авербух. Люди в очереди стоят от Серпухова до МКАДА для того, чтобы посмотреть новый танец влюбленных. Они репетировали целый год. Они решили создать что-то уникальное!» — сказал Ягудин.

Публика тепло встретила пару. Фигурист вместе с женой показал романтический номер со множеством поддержек. Примечательно, что сама актриса отметила, что они быстро подготовили номер для этого дня. За ними также наблюдала Евгения Медведева. Напомним, что Лиза участвовала ранее в «Ледниковом периоде». Тогда она и познакомилась с будущим мужем.

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