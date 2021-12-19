«Сегодня нам год!»: Арзамасова в свадебном платье с воланом по линии плеч восхитила Карпович

26-летняя Елизавета Арзамасова и 48-летний Илья Авербух 19 декабря празднуют годовщину свадьбы. В личном блоге звезда сериала «Папины дочки» напомнила об этом своим поклонникам.

«Сегодня нам год! И это прекрасно!» — написала артистка.

Она также выложила фотографию в свой Instagram со свадьбы (можно увидеть ее здесь), где предстает в белоснежном платье на тонких бретелях с кружевным воланом по линии плеч. Невеста решила обойтись без фаты, просто уложив волосы в романтичные кудри.

Фолловеры Елизаветы Арзамасовой с восторгом восприняли этот пост. Не смогла сдержать эмоций коллега артистки по сериалу «Папины дочки» Мирослава Карпович, которая выразила свой восторг в виде лайка и сердечка в комментариях. «Лизочек, обнимаю», — обозначилась она.

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