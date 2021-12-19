Должно быть у каждой! Какое маленькое черное платье рекомендовала полным Хромченко

Моду на маленькие черные платья ввела Коко Шанель, она настаивала, что оно должно быть в гардеробе у каждой женщины. И ничего не говорила про то, что этот наряд только для худеньких.

Эвелина Хромченко полностью согласна с известным французским дизайнером. Она уверена, что лишать себя удовольствия носить маленькое черное платье только потому, что имеешь фигуру полнее, чем у других, явно не стоит.

Тут главное – правильно подобрать корректный фасон. И такой представили на подиуме шоу «Модный приговор» Первого канала. Платье оказалось двухслойным – внизу это был плотный футляр по фигуре, а сверху – легкая вуаль из фатина в виде пышной, более длинной юбки и рукавов. В итоге все ненужные рельефы оказались скрытыми под тканью, но платье не потеряло своего статуса «маленького».

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