«Вечное!»: какое красивое платье рекомендовала Хромченко для правильной инвестиции в гардероб

По словам Эвелины Хромченко, существуют принты, которые никогда не выходят из моды.

В программе «Модный приговор» Первого канала стилисты подобрали для героини шоу нарядное красивое платье для последнего выхода на подиум. Эвелина Хромченко одобрила выбор и рекомендовала зрительницам присмотреться к нему.

Ведущая уверена, что это платье — хорошая инвестиция в гардероб на долгие годы.

«Все абстрактные принты, которые напоминают картины в галерее современного искусства – это то, что на первый взгляд выглядит марким, но на самом деле носится на протяжении длительного времени очень успешно, потому что любой абстрактный рисунок, каждый раз, когда ты на него смотришь, рождает новые ассоциации. Это вечное платье!» — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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