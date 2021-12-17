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«Волшебно изменяет силуэт»: какой костюм может в два раза уменьшить фигуру, назвала Хромченко

Эвелина Хромченко рекомендовала каждой корпулентной женщине присмотреться к комплекту, который показали на «Модном приговоре».

«Волшебно изменяет силуэт»: какой костюм может в два раза уменьшить фигуру, назвала Хромченко
Эвелина Хромченко. Стоп-кадр/ Первый канал/ "Модный приговор"

В программе «Модный приговор» Первого канала преобразили корпулентную участницу шоу. Костюм, который подобрали для нее стилисты проекта, привел в восторг ведущую Эвелину Хромченко.

Эксперты моды выбрали для героини черный брючный комплект с жакетом полуприлегающего кроя черного цвета. Главная его фишка — ткань, которая состояла из вертикальных прерывающихся линий. Темный оттенок, идея костюма (а свободный брючный комплект почти всегда стройнит) и принт сделали свое дело: уменьшили силуэт приглашенной зрительницы.

Образ на «Модном приговоре» / стоп-кадр / Первый канал

«Гениальный костюм! Просто гениальный! Вот эти вертикальные прерывающиеся полоски дают ей дополнительную вертикаль. Каждая! И наша героиня немедленно в два раза уменьшается. Я считаю, что каждая женщина, которая обладает примерно теми же прелестями, что наша героиня, должна присмотреться к этому костюму и подумать, как в своем репертуаре гардеробном она может применить такой же прием. Он реально волшебно изменяет силуэт. Пользуйтесь!» — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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