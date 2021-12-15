«Не верьте этим историям!»: как на самом деле прошли роды у Нюши в Дубае

Нюша 14 декабря вечером разместила в личном блоге фотографию новорожденного сына из роддома и назвала его метрики: 3890 г и 52 см. Не удивительно, что у нее подозревали двойню, все-таки такой богатырь.

В настоящий момент Нюша уже разместилась с малышом дома и вышла на связь с поклонниками. Она удивилась, что сообщения о ее родах появились раньше, чем состоялись сами роды. Возможно, предположила звезда, кто-то видел, что она поехала в клинику и сделали выводы.

Кроме того, она прочитала в желтой прессе немало ложных историй про то, как проходили ее роды в Дубае. И в некоторых изданиях сообщали, что якобы родоразрешение у артистки было непростым. Нюша заверила, что это ложь, ни она, ни ее представители ничего этого не рассказывали. Чтобы исключить кривотолки, она решила прокомментировать ситуацию сама.

«То, что написано в желтой прессе, — не верьте этим историям! Информация придуманная и никем не подтвержденная. Не читайте ее, не пугайтесь. Я вам из первых уст говорю: у меня все прекрасно, хорошо, чудо свершилось чуть позже и я очень счастлива!» — сказала Нюша.

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