«Ну надо как-то совесть иметь»: Дроздова назвала настоящую причину ухода из «Современника»

Как отметила актриса, в театрах сидят бабки, как и она сама.

Актриса Ольга Дроздова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучила настоящую причину ухода из театра «Современник».

«Ну почему ни у кого из голливудских актрис не спрашивают, зачем они ушли из кинематографа. Правильно и делают. Потому что пришло время уступать место молодым актрисам. Я это говорю абсолютно искренне. Я сама выращиваю актеров. Потом они приходят в театр. А там сидят такие бабки как я. И играют молодых девушек. Ну надо как-то совесть иметь». Ольга Дроздова

Как заметил сын 56-летней Ольга Дроздовой четырнадцатилетний Елисей, у которого также взяли интервью журналисты, выразил свою радость, что мама стала чаще появляться дома. «Больше времени нахожусь в училище, но когда прихожу в увольнительные, то мне приятно, что мама всегда дома. Помогает с уроками», — сказал он.

Ранее Ольга Дроздова говорила, что ушла из «Современника» по семейным обстоятельствам. Ей хотелось больше времени проводить с наследником и мужем.

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