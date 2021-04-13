«Многие страдают»: Ольга Дроздова вспомнила, как заболела из-за стресса, работая педагогом

В новом интервью жена Дмитрия Певцова, актриса Ольга Дроздова призналась, что ей сейчас совсем не до кино. И причины отказываться от съемок у нее три: сын Елисей входит в подростковый возраст, рядом муж-красавец, за которым нужен «глаз да глаз», и еще мои ученики на курсе, ведь артистка является деканом театрального факультета Института современного искусства в Москве.

Рассказывая о преподавательской деятельности, Дроздова вспомнила, что она когда выпустила свой первый курс, то вообще отказалась быть наставником, и ее целый год уговаривали вернуться в педагогику.

«После того, как детки выпустились и далеко не все попали в театры, для меня стало трагедией то, что они никому не нужны, и я отказалась продолжить работать там, — цитирует Ольгу журнал «Москвич». — Я даже заболела — из-за дикого стресса началось воспаление блуждающего нерва. Говорят, многие страдают, выпуская свой первый курс…»

Обуздав нервы, Дроздова все-таки вернулась в институт, где потом ее назначил деканом. Сначала она сильно испугалась этого повышения, так как является очень ответственным человеком. Но со временем актриса нашла свою стиль управления — она заняла позицию миротворца, и просто следит за тем, чтобы кафедры дружили между собой и помогали друг другу.

Смотрите также: