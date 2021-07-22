«Сорок лет стажа»: 56-летняя Ольга Дроздова получила почетное удостоверение «Ветеран труда»

Актер Дмитрий Певцов в Instagram разместил видеозапись, на которой его жена, актриса Ольга Дроздова, хвастается «корочкой», полученной, судя по всему, совсем недавно, — «Ветеран труда». Она стала обладательницей этого почетного звания.

«Это новый ветеран труда появился в Москве. Оленька Дроздова. Это не шутка». Дмитрий Певцов

«Чего и вам желаю. Сорок лет стажа», — заметила довольная 56-летняя Ольга Дроздова.

Напомним, что Ольга Дроздова с 1989 года трудилась в одном из ведущих культурных учреждений Москвы — театре «Современник». В нынешнем году она ушла из театра. В качестве причин она назвала семейные обстоятельства. Звезда решила больше времени уделять воспитанию своего сына Елисея от Дмитрия Певцова.

Добавим, что с 2013 года Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов набрали в Институте современного искусства актерский курс. С тех пор они преподают. Ольга Дроздова является деканом театрального факультета института.

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