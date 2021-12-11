Смерть в прозрачном кубе: в «Современнике» выходит спектакль «Рассказ о семи»

14 декабря на Другой сцене театра «Современника» пройдет премьера нового спектакля «Рассказ о семи». В основу постановки легла экзистенциальная повесть Леонида Андреева «Рассказ о семи повешенных».

Литературное произведение исследует тему смерти путем детальных психологических описаний. Спектакль вслед за ним пытается показать, что творится в голове у человека, подошедшего к концу своей жизни.

«Леонид Андреев, для меня, исследователь, ученый, который под микроскопом или же с помощью рентгеновских лучей рассматривает внутренний мир человека. Поэтому мы решили поместить нашу историю в прозрачный куб, сквозь как будто несуществующие стены которого зритель сможет наблюдать за происходящими в жизни и в душе героев метаморфозами», — рассказывает режиссер постановки Иван Комаров.

В проекте задействованы актеры Анна Андреева, Сергей Аполлонов, Пелин Гериш, Елена Козина, Анатолий Кормановский, Клавдия Коршунова и другие.

Первые показы пройдут 14 и 23 декабря 2021 года и 22 января 2022-го.

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