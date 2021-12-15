«Я вас умоляю!»: почему укороченный пуховик, как у Лорак, Хромченко просила покупать не всем

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказала о трендовых пуховиках. Актуальны огромные модели типа «одеяла для слона», ярко-оранжевые куртки, с блеском, а также укороченные варианты.
Вот только куртки-дудун мини ведущая рекомендовала покупать не всем.
«Дорогие модницы, я вас умоляю, в моде прежде всего здоровье! И если вы не являетесь владелицей авто и вынуждены подолгу стоять на остановках, откажитесь от покупки укороченных пуховиков», — прокомментировала Эвелина Хромченко.
Ани Лорак, безусловно, не ездит на метро и в автобусе, поэтому выбрала маленький модный пуховик кипенно-белого цвета, надев с ним джоггеры и худи, а также актуальные ботинки на высокой подошве с замком молнией.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.