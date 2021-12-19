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Всегда освежает: как при помощи одного жилета выглядеть моложе и стройнее, показал Рогов

Бьюти-совет стилист дал на шоу СТС «Рогов в деле».

Всегда освежает: как при помощи одного жилета выглядеть моложе и стройнее, показал Рогов
Александр Рогов. Фото: Борис Кудрявов/ "Экспресс газета"

На шоу СТС «Рогов в деле» занимались преображением 50-летней героини. Специально для нее ведущий Александр Рогов подобрал образ, который моментально омолодил ее и вытянул в росте, сделав визуально стройнее.

Ведущий подобрал лук в светлых тонах, облачив участницу фэшн-преображения в полуприлегающие брючки оттенка слоновой кости, белые блузу с английским бантом и длинный жилет.

Образ с жилетом. Кадр из шоу СТС «Рогов в деле»

Именно жилет во многом сыграл свою важную роль, создав две вертикальные линии для эффекта стройности. Безрукавность, кроме того, в этом сезоне в моде, и аутфиты с такими моделями выглядят современно.

«Помните, белые вещи всегда освежают!» — заметил Рогов.

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