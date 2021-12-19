Лучики солнца: Седокова выставила выдающийся бюст на всеобщее обозрение

Артистка с мужем отдыхает в Монте-Карло.

На днях Анна Седокова отметила свой 39-й день рождения. В личный праздник певица улетела с мужем Янисом Тиммой в Монте-Карло. На курорте влюбленные наслаждаются отдыхом под теплыми лучами европейского солнца.

В своем микроблоге Седокова показала кадры, на которых позировала в асимметричном топе, блеснув свей выдающейся грудью.

«Вау, красота! Как классно! Шикарная как всегда, — писали пользователи Сети.

Напомним, в день рождения Седокова запустила собственный курс для женщин, которые мечтают стать независимыми и устроить личную жизнь. К слову, артистка вышла замуж в третий раз в прошлом году. Она – мама троих детей.

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