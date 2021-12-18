Голый завтрак: именинница Седокова вышла к утренней трапезе обнаженной

Певица Анна Седокова решила отметить свой день рождения незабываемо. Ради новых впечатлений артистка улетела в Монте-Карло со своим возлюбленным Янисом Тиммой.

больше по теме Дело было в зале: на усердной тренировке Седокова чуть не выронила свою пышную грудь из тесного топа Певица решила вновь заняться своей физической формой.

Утро своего особенного дня Седокова начала по-особенному. Красотка вышла к завтраку обнаженной и позировала любимому для фото.

«Голый завтрак. А кто сказал, что нельзя просто взять и все поменять? Не люблю рамки», — подписала снимок певица.

При этом тело звезды закрывал бокал, и проверить, действительно ли она обнажена полностью, или все-таки в белье, никак нельзя. Только поверить на слово.

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