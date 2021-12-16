«Хороший объемчик»: Седокова едва удержала платье на тонких бретелях на пышной груди

Недавно Анна Седокова выпустила свой новый альбом Secret Soul, куда вошли новый треки. А накануне представила еще одну новую песню – «Обезболил». Артистка отметила, что она – про отношения двух влюбленных.

В своем инстаграме она поделилась кадрами, на которых позировала в сияющем зеленом платье по фигуре. Наряд подчеркнул все изгибы точеного тела артистки.

«С наступающим Новым годом! И кстати хотела спросить что-то важное. Где будешь встречать Новый год?» — написала Седокова.

Фанаты отметили, что певица шикарно выглядит.

«Какая красивая! Классная! Хороший объемчик! Аня лучшая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году артистка в третий раз вышла замуж. Ее мужем стал баскетболист Янис Тимма. Накануне артистка заинтриговала фанатов четвертой беременностью.

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