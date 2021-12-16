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«Чтобы не зависть от мужчин и обстоятельств»: Седокова создала обучающую платформу для женщин и улетела в Монако

Артистка отмечает свой 39-й день рождения 16 декабря.

«Чтобы не зависть от мужчин и обстоятельств»: Седокова создала обучающую платформу для женщин и улетела в Монако
Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Тема коучинга в инстаграме не обошла стороной и Анну Седокову. В день своего рождения певица создала платформу, где будет обучать девушек тому, как стать сильной и независимой, а еще не зависеть от мужчин.

«Я давно больше, чем красивая девушка. Я бизнесмен, girlboss, продюсер, бесконечно счастливая жена и мама. Я женщина, которая поет. Создавая эту платформу, моей мечтой было дать вам независимость и уверенность в себе. Чтобы не зависеть от мужчин, обстоятельств и отговорок. Место, где сильные и независимые смогут стать еще сильнее и еще независимее», — написала Седокова.

Анна Седокова
Анна Седокова улетела в Монако. Скриншот: instagram.com/annasedokova

Тем временем, артистка вместе с мужем Янисом Тиммой отправилась в Монако. Именно там она решила отметить свой 39-й день рождения.

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