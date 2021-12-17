Вы будете королевой вечеринки! Рогов показал, в чем можно встретить Новый год

Стилист предложил несколько актуальных и привлекательных образов для праздника.

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live показал несколько образов, в которых он рекомендовал встретить Новый год.

Первый лук он назвал богемным, облачив модель в прозрачную блузу, бархатные шорты, блестящие колготки, грубые ботинки челси и шляпку с пером.

Второй образ — «хищный». Александр Рогов заметил, что наступает год Тигра, и его образ будет актуальным, хоть он и включил в него леопардовый принт. Стилист собрал стайл из шелковых топа и брюк оверсайз, халата с анималистичным принтом и кокетливой шляпки на резинке.

Третий аутфит — «богемно-хищный». В нем Рогов соединил юбку в пайетках с эко-шубой с леопардовым принтом. При этом дополнил образ простым кардиганом. Стилист посоветовал на загородной вечеринке появиться в нем на каблуках, а потом переобуться в меховые тапки.

Четвертый стайл Рогов составил в стиле спорт-шик, сделав ставку на яркий розовый цвет. Брюки в нем были хоть и с мотивом спорта — с лампасами — были в актуальных сейчас пайетках.

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