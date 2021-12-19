«Она любитель сладкого»: Жасмин озвучила любимое лакомство Пугачевой

Певица Жасмин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучила любимое лакомство Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
«Она не переедает, но ест нормально. После этого всегда с кайфом говорит: «Как же я сейчас закажу «Капучино» или «Американо». И шарик мороженого. Она любитель сладкого».
При этом в эфире программы заметили, что вообще-то у Аллы Пугачевой – сахарный диабет и чересчур много сладкого ей нельзя.
Ранее сама Алла Пугачева отмечала, что у нее действительно сахарный диабет. Из-за этого она вынуждена во многом себе отказывать.
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