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«Она любитель сладкого»: Жасмин озвучила любимое лакомство Пугачевой

По словам певицы, Примадонна отечественной эстрады никогда не переедает, но ест нормально.

«Она любитель сладкого»: Жасмин озвучила любимое лакомство Пугачевой
Жасмин. Фото: Globallookpress.com

Певица Жасмин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучила любимое лакомство Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

«Она не переедает, но ест нормально. После этого всегда с кайфом говорит: «Как же я сейчас закажу «Капучино» или «Американо». И шарик мороженого. Она любитель сладкого».

Жасмин

При этом в эфире программы заметили, что вообще-то у Аллы Пугачевой – сахарный диабет и чересчур много сладкого ей нельзя.

Ранее сама Алла Пугачева отмечала, что у нее действительно сахарный диабет. Из-за этого она вынуждена во многом себе отказывать.

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