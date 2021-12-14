Пошла на риск? И не прогадала! Пугачева в мини-юбке мудро спрятала кисти рук под митенками

В свои 72 года Алла Пугачева одевается так, словно она принадлежит к поколению молодежи. И это очень импонирует стилисту Марине Мориковой. Конечно, Примадонна пошла на определенный риск, примерив ультракороткое кожаное платье с юбкой-колокол выше колен. Однако модные аксессуары и монохромность оттенили аутфит, сделав его более сдержанным.

Кстати, певица мудро прикрыла кисти рук под митенками, но оставила на виду стройные острые коленки, дополнив образ жокейскими сапожками. Тонкую талию Примадонна умело подчеркнула широким поясом.

«Носить правильно мини — особый дар! И в этом случае образ выгодно дополнен удобными жокейскими сапогами, актуальными в этом сезоне, а также митенками, выполненными из кожи. Помните, что харизма и энергетика человека всегда создает вокруг себя волны, которые никого не оставят равнодушным!» — отметила стилист Марина Морикова для сайта Teleprogramma.pro.

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