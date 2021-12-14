Усатые няни: звезды – детские писатели
Видео
В чем не стоит встречать Новый год по версии личного стилиста Бузовой
Видео

В новогоднюю ночь в стиле Аллы? Пугачева в платье выше колен заслужила похвалу от молодого мужа

Шоумен Максим Галкин и удержался и побежал на фотоаппаратом.

В новогоднюю ночь в стиле Аллы? Пугачева в платье выше колен заслужила похвалу от молодого мужа
Алла Пугачева. Фото: Instaram.com/maxgalkinru

Шоумен Максим Галкин посетовал на то, что ему пришлось уговаривать любимую женщину немного пококетничать на камеру. Увидев рокерский драйвовый образ Аллы Пугачевой ее молодой муж лишился дара речи.

В качестве комплимента он тут же схватился за фотоаппарат. Вот только Примадонна принялась капризничать. Она не хотела позировать в деревенской Грязи. Все-таки шоумену удалось уговорить свою вторую половинку. Все остались довольны: и Максим, и поклонники Аллы Борисовны.

«Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!» — восторженно отметил шоумен, делясь в микроблоге свежим снимком Примадонны.

Певица Алла Пугачева
Алла Пугачева в кожаном мини-платье и жокейских сапогах с капроновыми чулками выбрала наряд, который подошел бы и для новогодней вечеринки. Фото: Instaram.com/maxgalkinru

В коротеньком платьице, жокейских сапожках и капроновых чулках Примадонна появилась на банкете с Наташей Королевой. Алла Пугачева подпевала Льву Лещенко, пританцовывая на танцполе с молодежью.

«Носить правильно мини — особый дар! И в этом случае образ выгодно дополнен удобными жокейскими сапогами, актуальными в этом сезоне, а также митенками, выполненными из кожи», — отметила стилист Марина Морикова для сайта Teleprogramma.pro.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Алла ПугачеваМаксим ГалкинНовости google