В новогоднюю ночь в стиле Аллы? Пугачева в платье выше колен заслужила похвалу от молодого мужа

Шоумен Максим Галкин и удержался и побежал на фотоаппаратом.

Шоумен Максим Галкин посетовал на то, что ему пришлось уговаривать любимую женщину немного пококетничать на камеру. Увидев рокерский драйвовый образ Аллы Пугачевой ее молодой муж лишился дара речи.

В качестве комплимента он тут же схватился за фотоаппарат. Вот только Примадонна принялась капризничать. Она не хотела позировать в деревенской Грязи. Все-таки шоумену удалось уговорить свою вторую половинку. Все остались довольны: и Максим, и поклонники Аллы Борисовны.

«Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!» — восторженно отметил шоумен, делясь в микроблоге свежим снимком Примадонны.

В коротеньком платьице, жокейских сапожках и капроновых чулках Примадонна появилась на банкете с Наташей Королевой. Алла Пугачева подпевала Льву Лещенко, пританцовывая на танцполе с молодежью.

«Носить правильно мини — особый дар! И в этом случае образ выгодно дополнен удобными жокейскими сапогами, актуальными в этом сезоне, а также митенками, выполненными из кожи», — отметила стилист Марина Морикова для сайта Teleprogramma.pro.

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