«Куклы никогда мне не дарил»: Надежда Бабкина отсчитала Евгения Гора за невнимательность

Уже больше года певица не выкладывает общие снимки в соцсетях со своим гражданским мужем.

Певица Надежда Бабкина, по слухам, рассталась со своим гражданским мужем молодым музыкантом Евгением Гором. Она уже больше года не выкладывает общих снимков с певцом. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Я планирую очень красивый Новый год. Халат, тапочки, стол и телевизор. Не надо мне желать машину, квартиру, ожерелье. Подарок – это может быть просто коробка конфет, новогодний шарик. Любая мелочевка». Надежда Бабкина

Как отметила Бабкина, у нее огромная коллекция кукол в русских народных костюмах. При этом гражданский муж Евгений Гор никогда кукол ей не презентовал. «Куклы никогда мне не дарил. Это правда. У меня большое количество кукол. А еще я полковник казачьих войск. Имею право на ношение оружия. Следующий год – Тигра. Это мой год. Я верю, что он будет удачным», — заметила Надежда Бабкина.

Напомним, что Надежда Бабкина на 31 год старше Евгения Гора. Вместе они с 2003 года.

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