Дала фору молодым: Бабкина в розовом парике от души отожгла на концерте «Русской песни»

Юбилей ансамбля народной песни «Русская песня» Надежда Бабкина, которая много лет является его бессменным, начала готовить еще весной. И в первые выходные декабря, наконец, состоялась премьера шоу «Голоса Вселенной». Концертную программу, кстати, скоро будут показывать по Первому каналу.

Надежда Георгиевна отжигала на сцене так, что в зале искрилось от ее энергетики. Молодой муж народной артистки Евгений Гор как зритель признался: «Я не понимаю, где она берет эту энергию».

«Казачка Надя» за концерт сменила несколько костюмов. На голове у нее в разное время красовались и очень пышные парики, про которые говорят «взрыв на макаронной фабрике» — черный и розовый. Кстати, над костюмами и образами работал известный модельер, стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев.

В разные периоды костюмы для «Русской песни» шили Вячеслав Зайцев, Игорь Чапурин и другие выдающиеся фэшн-мастера.

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