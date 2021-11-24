«Вернулась»: Надежда Бабкина в модном жакете цвета индиго с воланом появилась на «Модном приговоре»

Известная певица и телеведущая Надежда Бабкина после паузы вновь возвращается в программу «Модный приговор», где она защищает право женщин быть самими собой.

Анонсировал появление Надежды Бабкиной председатель Модного суда, телеведущий и историк моды Александр Васильев.

Он поделился со своей аудиторией в Instagram снимком, на котором запечатлен с Надеждой Бабкиной в новой студии программы «Модный приговор».

Надежда Бабкина на первое после долгого отсутствия заседание модного суда явилась в брючном костюме с жакетом цвета индиго и воланом понизу.

«На «Модный приговор» после небольшого творческого отпуска, связанного с подготовкой к юбилею ансамбля «Русская песня», вернулась Надежда Бабкина. Я счастлив! А вы, друзья?» — поинтересовался Александр Васильев.

Подписчики историка моды признались, что испытывают схожие с ним чувства.

«Только подумала: где главная красавица «Модного приговора»? С возвращением, Надежда Георгиевна! Вас никто не сможет заменить», «Обожаю Надежду Бабкину», «Мы тоже рады, а то без вас как-то пресно», — высказались в Сети.

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