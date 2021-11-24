«Было очень смешно»: Навка в кожаном платье-жакете появилась на съемках КВН с Симоньян

Татьяна Навка не скрывает, что много времени проводит на работе. Она уже давно покинула большой спорт, но на лед выходит регулярно. Фигуристка создает красочные ледовые шоу, а также катается с дочкой Надеждой, которая пошла по ее стопам.

Она находит время на встречи с друзьями и вечеринки, несмотря на свой загруженный график. Спортсменка на днях повеселилась с мужем на семейном празднике.

А вот на этот раз Навка отправилась на съемки КВН. В этом году телепередача отмечает свой юбилей. Компанию фигуристке составила журналистка и ее подруга Маргарита Симоньян.

Для такого случая спортсменка облачилась в кожаное платье-жакет с поясом, а вот Маргарита была в розовой косухе и джинсах. Они сидели в первом ряду и наблюдали за игрой команд, которые прошли в финал.

«Знала ли я босоногим мальчишкой, что когда-то меня пригласят на юбилей КВН. Было очень смешно. Я болела за Минск, Питер и Махачкалу, которых помню с детства. А кто выиграл, не скажу, конечно», — отметила Симоньян.

Поклонники отметили, что они хорошо выглядят. Многие были рады видеть их на популярной юмористической игре. «Какие вы хорошенькие!», «Иконы стиля и красоты!», «Круто, Маргарита», «Какие девушки! Ого», «Такие яркие и хорошенькие», «Хочется вас увидеть на экране теперь», «Таким гостям там точно были рады», «Смех лучшее средство поднятия настроения», — прокомментировали пост подписчики.

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