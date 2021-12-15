Счастливые: Навка в блузке со стразами и кожаных кюлотах предстала с Песковым на празднике

Фигуристка повеселилась на вечеринке Эмина Агаларова, который отметил свой день рождения.

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок в России. Она теперь создает красочные представления, в которых участвуют выдающиеся фигуристы, а также ее дочка Надежда, которая только в этом году пошла в школу.

Навка старается все свободное время уделять девочке. От прошлых отношений у нее есть 21-летняя дочка Саша Жулина. Недавно они вместе провели время в Дубае.

А вот по возвращении в Москву Навка не только ездила на съемки «Ледникового периода». Она отметилась на вечеринке, которую устроил певец и бизнесмен Эмин Агаларов, в честь своего дня рождения.

На празднике фигуристка появилась в белой блузке со стразами и кожаных брюках кюлотах. С ней был муж Дмитрий Песков. Когда спортсменка решила потанцевать, возлюбленный составил ей компанию.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что пара выглядит счастливой. Татьяна также подчеркнула свою стройную фигуру нарядом, получив много комплиментов.

«Какая вы красивая», «Такие теплые кадры», «Сколько счастья в глазах», «У вас классный образ», «Такая клевая атмосфера», «Веселится тоже нужно», «Таня, вы прям цветете», «Какие нежные кадры», «Вечеринка удалась», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.