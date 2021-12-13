Три блондинки: Навка в кожаном костюме с брюками в пол вышла в свет с мамой и сестрой

Фигуристка провела вечер с родными и подругами на празднике.

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой. Она уже не первый год создает красочные ледовые шоу. Спортсменка также воспитывает дочку Надежду, которая тоже занимается фигурным катанием и порой участвует в постановках своей мамы.

Недавно они ездили в Дубай, где показали шоу «Спящая красавица». В свободное время спортсменка гуляла и посещала рестораны.

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На днях Навка вернулась в Москву. Она успела посетить день рождения Эмина Агаларова. А накануне спортсменка повеселилась с Анной Семенович и Аликой Смеховой.

Они побывали на празднике публициста и продюсера Татьяны Борщ. На мероприятии появилась также сестра фигуристки Наталья с дочкой и мама Раиса Анатольевна. Они смогли потанцевать и устроить фотосессию у елки.

Навка предстала в кожаном костюме с поясом. Модные брюки в пол визуально вытянули силуэт. Сестра спортсменки была в кожаном комбинезоне и грубых ботинках. А вот мама выбрала черное платье макси. Три блондинки позировали вместе.

Поклонники восхитились тем, как выглядит не только фигуристка, но и ее родные. Более того, многие отметили, что сестры очень похожи на маму. «У тебя такая прекрасная мама», «Очень красивая семья! Девочки все прекрасные», «Надюша похожа на бабушку!», «Очаровательные блондинки», «Какие все красавицы!», У вас роскошный наряд«, «Какие все нарядные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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