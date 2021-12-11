«Восхитительная погода»: Стриженова в трикотажном платье небесного цвета предстала на отдыхе в Ялте

Телеведущая приехала отдыхать в фешенебельный отель. Она поделилась кадрами с побережья.

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она также играет в театре. Обычно Стриженова регулярно ездит на съемки. Она ведет несколько передач, включая «Доброе утро».

Артистка предпочитает облачаться в женственные наряды. В 53 года она может похвастаться стройной фигурой. Телеведущая не скрывает, что порой образы ей подбирают стилисты. А вот в обычной жизни она сама выбирает луки.

Последние месяцы Екатерина то снималась, то появлялась на светских раутах. Она сводила внука Петра на первый бал. А вот 11 декабря артистка приехала в Ялту. Она призналась, что давно не отдыхала.

Телеведущая поделилась кадрами, на которых гуляет по стеклянному Мосту у побережья. Она облачилась в трикотажное платье небесного цвета. Стриженова насладилась солнечной погодой.

Позже она также похвасталась роскошным номером в фешенебельном отеле. Екатерина позировала на фоне панорамных окон. Она осталась в восторге.

«Восхитительная погода в декабре , потрясающие виды , необыкновенный стеклянный мост!» — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит телеведущая в 53 года. «Такая смелая! Но еще не загорелая.. Добрая, красивая и очень милая!», «Очень красивый наряд», «Какое великолепие», «Просто красотка», «Екатерина, вы словно дама на своей вилле», «Выглядите изумительно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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