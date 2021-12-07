Аристократичный образ: Стриженова в юбке-карандаше и жакете с принтом pied-de-poule сделала талию изящнее

Екатерина Стриженова является одной из самых известных телеведущих в стране. Она не скрывает, что порой проводит на работе праздники и может задерживаться допоздна. При этом артистка всегда выглядит безупречно.

Она не скрывает, что зачастую образы для нее подбирают стилисты. При этом в 53 года актриса может похвастаться стройной фигурой, поэтому она носит женственные образы.

В последнее время Стриженова часто демонстрирует яркие платья. А накануне на съемках она появилась в черном костюме с юбкой-карандашом и жакетом с принтом pied-de-poule. Наряд подчеркнул ее талию и стройные ноги. Телеведущая дополнила лук темными колготками и глянцевыми лодочками. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит звезда эфира.

А для сайта Teleprogramma.pro ее ауфтит оценила стилист Марина Морикова.

«В последнее время классические костюмы набрали большую популярность. Они вдохновляют дизайнеров на различные эксперименты с кроем и принтами. Гусиная лапка — классический принт, взявший свое начало в Шотландии и популяризованный членами британской Королевской фамилии. Широкое распространение принт получил благодаря Коко Шанель и Кристиану Диору, которые сделали их опорными принтами в своих коллекциях. До сих пор pied-de-poule — один из самых аристократичных и беспроигрышных принтов. На Екатерине Стриженовой как раз мы можем увидеть пиджак с отрезной талией, который сочетает в себе две ткани. Благодаря такой комбинации выстраивается цветовая вертикаль. Если бы ее жакет был полностью выполнен в принте «гусиная лапка», образ казался бы более приземленным. Кроме того, клапаны карманов жакета и боковые контрастные полочки также служат для того, чтобы дама выглядела выше и изящнее в зоне талии. Могу сказать, что этот образ Екатерины продуман до мелочей, он очень ей идет, подчеркивает стать и элегантность ведущей», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Морикова — стилист. Она занимается стилизацией гардероба и коммерческими съемками для брендов и красивых мероприятий. Ее стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фешен-паблики.

Она сотрудничает со многими брендами: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Россельхозбанк и др. Образование получила в Британской высшей школе дизайна, Fashinology styling school (стилизация мужского и женского гардеробов), Имидж-студии Константина Богомолова (г. Рига). Опыт работы стилистом — 3 года.

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