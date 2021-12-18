С акцентом на стройнность: 62-летняя Юдашкина в лосинах и сливочном свитере появилась на публике

Валентин Юдашкин не так давно отметит 58-летие. Модельер редко выходит в свет. Обычно рядом с ним всегда находится его жена Марина Юдашкина. Они вместе уже больше 30 лет. Примечательно, что светская львица балует избранника домашними блюдами. У нее даже есть свой огород.

Но зимой она то и дело появляется на светских раутах. Примечательно, что каждый раз возлюбленная кутюрье демонстрирует роскошные вечерние наряды.

А вот 18 декабря Марина отправилась на выставку в Пушкинский музей. На этот раз она решила продемонстрировать лаконичный повседневный образ.

Жена Юдашкина была в черный лосинах и бархатных сапожках на каблуке. Она подчеркнула свои стройные ноги. Свитер сливочного цвета добавил уюта в образ. В компании друзей светская львица рассматривала экспонаты из нового проекта.

«Всемирно известный куратор Жан Юбер Мартен оформил в Пушкинском музее проект „Бывают странные сближения“ Вам стоит подготовится к новому взгляду Мартен предлагает разные визуальные аналоги. Вдруг мы видим как персонажи с полотен Гогена обращаются в маски на древних сосудах. Экспонаты представлены не хронологически, а по принципам сходства. Одно из ключевых слов проекта -„игра“ к сожалению все не описать», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 62-летняя жена модельера. Многие адресовали ей комплименты. «Какая статная леди, я любуюсь вами», «Такая стройная», «Марина, как радует, что вы выглядите изящно, без лишних деталей», «Ваши образы всегда такие манящие», «Вы эталон того, как нужно выглядеть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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