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Настоящая звезда: Юдашкина в облегающем платье мидакси с прозрачными вставками отметилась на гала-ужине

Жена Валентина Юдашкина пришла на праздник в честь юбилея журнала GQ в России.

Настоящая звезда: Юдашкина в облегающем платье мидакси с прозрачными вставками отметилась на гала-ужине
Валентин Юдашкин и Марина Юдашкина. Фото: Global look press

Марина Юдашкина стала почетной гостьей гала-ужина журнала GQ в России. Жена российского кутюрье Валентина Юдашкина примерила на праздник черное облегающее платье.

Наряд Юдашкиной сверкал в свете софитов, привлекая к себе внимание публики. Платье имело кокетливые элементы – прозрачные вставки в области декольте, но при этом целомудренную длину мидакси.

Снимки в этом образе бизнесвумен обнародовала в личном блоге, вызвав восторг многих фолловеров. Почитатели восхитились стилем Марины и ее стройной фигурой.

Марина Юдашкина. Скриншот: instagram.com/marinayudashkina/

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