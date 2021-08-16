В оттенках нежности: София Ротару в пудровом платье и белых кроссовках прокатилась на велосипеде в Италии

Популярная певица София Ротару проводит летние каникулы с сыном Русланом и его семьей.

Единственный наследник известной певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко поделился в микроблоге чудесным снимком, на котором запечатлел своих любимых женщин – звездную маму и супругу Светлану.

Прекрасные дамы в этот момент катались на велосипеде. 74-летняя София Ротару для велопрогулки облачилась в модный наряд, который обожают молодые девушки. Звезда советской эстрады предстала в пудровом платье, подчеркнувшим ее стройную фигуру, и белых кроссовках.

«Семейные велопрогулки», — подписал кадр Руслан Евдокименко.

Справедливости ради нужно отметить, что катается София Ротару не на двухколесном, а на более удобном и безопасном для людей ее возраста трехколесном велосипеде. Кстати, такой же предпочитает другая знаменитая певица, 65-летняя Лариса Долина.

«Какие вы все красивые!», «Классные», «Какие молодцы», «София Михайловна – огонь», — отреагировали на снимок поклонники Софии Ротару.

Напомним, певица сейчас отдыхает с семьей в Италии. Здесь 7 августа София Ротару отпраздновала свой день рождения в кругу близких, ей исполнилось 74 года.

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