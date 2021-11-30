Ротару, Киркоров, Билан и другие звезды: «Песне года» исполняется 50 лет

4 декабря в московском дворце спорта «Мегаспорт» легендарный телефестиваль «Песня года» отметит свое 50-летие. Как и всегда, это будет большой новогодний концерт с участием лучших артистов России, который затем покажут по ТВ.

Фестиваль уже много лет объединяет мэтров советской эстрады, легенд 90-х и молодых звезд, «взрывающих» музыкальные чарты. В 2021 году на одной сцене соберутся: София Ротару, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Кристина Орбакайте, Валерий Леонтьев, Дима Билан, Полина Гагарина, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Стас Михайлов, DaBro, Niletto, Мари Краймбрери, Владимир Пресняков, Ани Лорак, Николай Басков, Сергей Лазарев, группа «Руки Вверх», Александр Буйнов, Ирина Дубцова, Лев Лещенко, Валерия, Олег Газманов, Лолита, Любовь Успенская, Игорь Николаев, Леонид Агутин, Артур Пирожков, Клава Кока и многие другие.

Как сообщают организаторы, список выступающих артистов в юбилейной программе постоянно дополняется. Концерт пройдет с соблюдением всех мер «ковидной» безопасности. Ведущие — Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Начало в 18:00.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.