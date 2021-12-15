«То что я люблю»: Орбакайте в жакете со стразами и джинсах скинни покрасовалась на шопинге

Кристина Орбакайте может похвастаться успешной карьерой певицы и актрисы. В этом году она отметила свой юбилей в кругу родных и друзей. Примечательно, что многие с трудом поверили, что стройной блондинке исполнилось 50 лет.

А Алла Пугачева восхитилась тем, как ее наследника одевается. Она отметила, что у нее отменное чувство стиля. К слову, сама Примадонна тоже с радостью наряжается в дизайнерские наряды.

больше по теме Невестка Орбакайте в кожаных брюках и блузке цвета айвори вышла в свет с внуком Пугачевой Никита Пресняков вместе с возлюбленной посетил премьеру фильма «Человек-паук: Нет пути домой».

Орбакайте в последнее время регулярно выходит в свет. Она ездит на новогодние съемки и посещает премии. Накануне певица отправилась на вечеринку в черном платье со шлейфом вместе с сыном Дени.

А вот на следующий день артистка решила пополнить гардероб обновками. Кристина решила отправиться в шоурум. Она предстала в плюшевой дубленке нежно-розового цвета и ботинках на шнуровке лилового оттенка.

Артистка прошлась по залу. Она восхитилась нарядами английского дизайнера. В итоге Орбакайте примерила черный жакет со стразами и джинсы скинни.

«Класс, то что я люблю», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что следят за ее образами. «Какая стильная прическа», «Просто огонь», «Ну вам можно все носить с такими ногами», «Жакетик зачетный», «Просто красотка», «Как мне нравится ваш стиль», «Хороша», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.