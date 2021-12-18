«Хочу оставить что-то хорошее»: покинувшая коллектив Asti обратилась к фанатам

Анна Дзюба была частью группы Artik&Asti на протяжении десяти лет.

На протяжении десяти лет Artik&Asti радовала фанатов новыми хитами с завидной регулярностью. Но в конце осени коллектив распался. Фанаты были обескуражены такой новостью, а солистка Анна Дзюба ушла из инстаграма, удалив все публикации.

Накануне Анна вернулась в Сеть, написав трогательный пост.

«Желаю нам успеха на новом пути, обоим, поэтому не буду «украшать» ее подробностями и деталями ради хайпа или чего-нибудь ещё. Если бы я могла поступить иначе, я бы обязательно поступила. Хочу оставить после нас что-то хорошее, а не кучу сплетен и раздоров. Пусть так и будет», — написала Дзюба.

Добавим, как стало известно ранее, группа Artik&Asti продолжит свое существование, но уже с другой солисткой.

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