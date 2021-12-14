«Планы немножко поменялись»: Artik рассказал, почему до сих пор не представил новую Asti

Артем Умрихин, он же Artik, рассказал, почему до сих пор не представил новую Asti. Анна Дзюба покинула группу, а продюсер и мужской голос дуэта Artik & Asti уже нашел замену артистке. Ходили слухи, что впервые в обновленном составе дуэт выступит на «Золотом граммофоне», однако этого не произошло.

«Возможно, была такая мысль, но немножко планы поменялись. В горячке разные мысли в голову лезут, но потом чуть-чуть успокаиваешься и принимаешь взвешенное решение», — признался Умрихин на подкасте «Ниче святого» от «Сберзвука».

Слухи о разладе в коллективе ходили уже давно. На десятилетний юбилей дуэта Артем Умрихин и Анна Дзюба признались, что больше не работают вместе, а группа Artik & Asti продолжит существовать в обновленном составе.

Что будет с карьерой экс-солистки дуэта, пока неясно. Псевдоним Asti певице не оставят.

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