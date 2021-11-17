С чистого листа: Asti удалила все фото из соцсети и предстала в новом образе

Недавно стало известно, что Asti, она же Анна Дзюба, покинула группу Artik & Asti. Для многих фанатов коллектива этот шаг стал настоящим шоком, ведь ранее певица отмечала, что не планирует строить сольную карьеру. Артем Умрихин, он же Artik, якобы сожалеет о решении коллеги, а расстались они на мирной ноте.

Теперь же Анна намекнула, что планирует заняться сольной карьерой. Она удалила все снимки группы из своего инстаграма и добавила личное свежее фото. На кадре Дзюба предстала в образе блондинки у микрофона.

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Напомним, коллектив Artik & Asti был создан в 2010-м. Минувшим летом Анна и Артем отметили десятилетний юбилей группы.

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