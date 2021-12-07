Другая Asti: Artik рассказал, когда представит новую солистку поклонникам дуэта

Вокалистка Анна Дзюба ушла, но место недолго было вакантным.

Минувшей осенью в группе Artik & Asti произошли серьезные изменения. Солистка Анна Дзюба приняла решение развивать сольную карьеру и покинула проект. Но ее экс-напарник Артем Умрихин поспешил заверить поклонников дуэта с 10-летней историей – группа не прекращает свое существование.

И вскоре, действительно, нашел замену Анне. Кто будет теперь Asti, Умрихин раскрывать не спешит, но в эфире канала RU.TV поделился планами о том, когда представит поклонникам дуэт в обновленном составе.

«Думаю, что в конце января — начале февраля будем выпускать что-то новое», — поведал артист.

Так что поклонникам ждать осталось недолго. К тому же, обновленный дуэт уже вовсю работает над новым материалом, а значит впереди – череда премьер.

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