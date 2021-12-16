«Почему я озадачена?»: Макеева заинтриговала фанатов свежими снимками из ЗАГСа

В мае этого года Анастасия Макеева вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен-строитель Роман Мальков. Спустя несколько месяцев актриса вновь опубликовала в своем инстаграме свежие снимки из ЗАГСа, заинтриговав тем самым фанатов.

«Мы в ЗАГСе, как думаете, что мы тут делаем и почему я озадачена, а муж хитро улыбается?» — написала Макеева.

Фанаты актрисы предположили, что она будет менять фамилию.

«Макеева-Малькова! Малькова Анастасия! Муж меняет фамилию на Макеев! Усыновление?» — писали пользователи Сети.

Всех карт Анастасия пока не раскрыла.

Напомним, Роман Мальков стал четвертым мужем звезды театра. После свадьбы она оставила свою звездную фамилию. Молодожены даже сделали семейный герб из начальных букв своих имен и фамилий.

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