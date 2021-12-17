Волосы стали светлее: Алина Кабаева в ярко-розовом жакете с заостренными плечами-пагодами появилась на публике

Прославленная спортсменка Алина Кабаева в последнее время довольно часто выходит в свет.

Не так давно в Италии она получила спортивного Оскара — награду за вклад в развитие и популяризацию спорта, затем появилась на программе «Вечерний Ургант».

А в эту пятницу, 17 декабря, Алина Кабаева блистала на турнире по художественной гимнастике «Небесная грация», одним из организаторов и вдохновительниц которого стала.

«Я вообще переживала, что у меня что-то не получится. Правила были очень сложные для сегодняшней художественной гимнастики. И некоторые страны мне говорили, что очень хотят приехать на этот турнир, но боятся выглядеть нелепо. Они мне говорили: «Можно, на следующий год мы обязательно к тебе приедем, Алина?» — поделилась Алина Кабаева в эфире программы «Новости» на Первом канале.

На турнире Алина Кабаева предстала в непривычном имидже. Она слегка осветлила волосы, превратившись из брюнетки в шатенку.

Сделала легкую «голливудскую» волну. Алина Кабаева предстала в ярко-розовом жакете с заостренными плечами-пагодами, которые сейчас в тренде.

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