Прямой пробор, «отутюженные» локоны забраны назад: как сейчас выглядит Алина Кабаева

Имидж-стилист Алсу Арна в беседе с сайтом Teleprogramma.pro прокомментировала элегантный образ прославленной олимпийской чемпионки. Алина Кабаева стала звездной гостьей в студии Ивана Урганта. Этот редкий выход в свет именитой спортсменки стал дорогим подарком для ее верных почитателей. Гимнастка вместе с ведущим программы «Вечерний Ургант» позировала на свежем фото.

Образ и элегантную внешность 38-летней Алины Кабаевой оценили не только ее многочисленные поклонники, но и эксперты в сфере моды. Так, к примеру, имидж-стилист специально для Teleprogramma.pro разобрала вечерний аутфит гимнастки.

Спортсменка отдала предпочтение лаконичному платье-комбинации монохромного черного оттенка. Изюминкой образа стали акцентные босоножки с серебристым мерцающим ремешком. От драгоценностей Алина отказалась. В платье миди спортсменка подчеркнула тонкие щиколотки, отдав предпочтение обуви с открытым мысом. А вот Алсу Арна посоветовала гимнастке заменить босоножки на более элегантную модель обуви — классические туфли-лодочки.

«Несмотря на всю свою утонченность и элегантность, со стороны вечерний образ Алины Кабаевой может показаться достаточно простым. Возможно, прославленная олимпийская чемпионка вполне умышленно использовала этот прием, чтобы не привлекать к себе повышенное внимание публики. Гимнастка отдала предпочтение изящному, но скромному по своему крою платью миди с полупрозрачным верхним слоем из ткани-сетки. Единственное, к этому наряду больше бы подошли не босоножки, а туфли-лодочки с закрытым мысом. В целом, если оценивать образ Алины с головы до ног, можно смело сказать, что спортсменка выглядела элегантно и скромно, умело выдержав баланс. Сдержанности ей также добавила простая прическа, прямой пробор посередине и забранные назад локоны», — отметила имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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