«Так может только Алина»: поклонники восхищены жестом Кабаевой, появившейся на Первом канале

В минувшую среду, 14 декабря, в программе «Вечерний Ургант» собеседницами Ивана Урганта стали олимпийские чемпионки по художественной гимнастике.

В эфире Первого канала появились Алина Кабаева, Лори Фанг, Юлия Барсукова, Александра Тимошенко, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и Екатерина Серебрянская.

Маргарита Мамун, поделившаяся бекстейджем со съемок в Instagram, рассказала, что эфир стал возможен при поддержке Алины Кабаевой.

«Почти все олимпийские чемпионки в личном многоборье здесь и сейчас! Спасибо, Алина, за то, что собрала нас вместе! Это честь для меня!» — написала Маргарита Мамун.

Примечательно, что спортсменки отдали предпочтение нарядам в стиле total black.

В Сети восхитились тем, как роскошно выглядят гимнастки. Комплиментов по поводу своей инициативы удостоилась Алина Кабаева.

«Космос, конечно!», «Так может только Алина», «Красота! Ну, и пусть Ургант тоже будет в этом букете», «Браво! Сколько потрясающе красивых людей в одном кадре», «Алина — молодец! Эта встреча войдет в историю художественной гимнастики», — высказались поклонники.

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