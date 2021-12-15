Редкий выход в свет: Алина Кабаева в черном платье пришла в гости к Ивану Урганту

В очередном выпуске «Вечернего Урганта» в студии появились прославленные спортсменки – Лори Фанг, Юлия Барсукова, Александра Тимошенко, Евгения Канаева, Маргарита Мамун, Екатерина Серебрянская и Алина Кабаева.

Все они позировали в черных нарядах. Так, олимпийская чемпионка 2016 года Маргарита Мамун предпочла брючный костюм, а Алина Кабаева – платье миди с сеткой на плечах. В гостях у Ивана Урганта они представили международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация».

Напомним, предыдущий выход в свет Алины Кабаевой был в августе. Тогда спортсменка появилась в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1».

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