«Все это вас очень украсит»: историк моды Васильев перечислил, в каких нарядах нужно встречать Новый год

Многие модницы обеспокоены сейчас подбором наряда для встречи Нового года. 2023-й уже не за горами, и многие питают надежды на то, что он станет лучше своих пандемийных предшественников. Поэтому стремятся учесть все нюансы при выборе платья, чтобы не спугнуть удачу.

В программе «Модный приговор» на помощь ищущим наряды телезрительницам подоспел историк моды Александр Васильев. Фэшн-эксперт объяснил, в чем нужно встречать грядущий 2023-й.

«В самом радостном, фотогеничном», — с ходу заметил Васильев. И уточнил: «В большой моде все отражающие поверхности! Это могут быть блестки, стразы, пайетки, и серебро, и золото в Новый год. Они каждый год будут актуальны.

А также ярко-зеленый цвет, который сейчас на пике, ярко-синий, все цвета фуксии — все это вас очень украсит», — пообещал Васильев.

Например, певица Ольга Бузова показала, какое платье подойдет. Этот наряд из мерцающих пайеток будет выигрышно выделять его хозяйку.

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