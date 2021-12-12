Новая выставка Васильева расскажет о жизни русской эмиграции в Турции

17 декабря в Государственном музее Востока в Москве откроется выставка «Русский Константинополь». Ее инициатором и автором идеи является известный историк моды и коллекционер Александр Васильев.

Как сообщается на странице эксперта в Instagram, экспозиция посвящена истории белой эмиграции. Ранее он уже организовывал выставку на эту же тему, только с другой страной — «Русский Китай» в 2011 году.

Новая выставка будет приурочена к годовщине драматических событий — «исхода» из России в конце 1920-х годов побежденной армии генерала Врангеля. В послереволюционный период страну покинули сотни тысяч граждан, не признавших власть большевиков. И первым пунктом эмиграции для многих из них стал турецкий Стамбул, он же Константинополь.

Итак, в пяти залах музея разместятся более сотни экспонатов: мебель, ковры, вышивки, предметы быта, повседневные и нарядные платья тех лет — из хлопка и сатина, шифона и бархата, расшитые бисером, стеклярусом, пайетками, украшенные узорной тесьмой и мехом.

В залах экспозиции воссоздано «русское кафе», «русский дом моды» и даже прибрежная зона, так как именно русские принесли в османскую столицу идею отдыха на воде и пляжную моду.

Выставка «Русский Константинополь» — это рассказ о встрече на берегах Босфора двух культур, обогатившей оба народа. Она будет работать до 23 февраля 2022 года.

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