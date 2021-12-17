Разница – 18 лет: Александр Галибин впервые за долгое время предстал в свете со своей третьей женой

Александр Галибин хорошо известен советскому и российскому зрителю по таким фильмам, как «Трактир на Пятницкой», «Сказка, рассказанная ночью», «Ослиная шкура», «Батальоны просят огня», «Жизнь Клима Сагина» и другим.

Впервые за долгое время он предстал в свете со своей третьей женой Ириной Савицковой. Звезды решили посетить закрытую премьеру фильма «Свингеры», где оба облачились в черное.

Александр Галибин не ведет светской жизни и старается не афишировать личную жизнь. Тем не менее, она у него вполне активная. Галибин был трижды женат.

На Ольге Наруцкой он женился еще студентом, она ему подарила дочь Марию, а та — внучку Лизу.

Потом был брак на немке Рут Винекен, которая известна как драматург и публицист. Александр Галибин познакомился с ней, изучая режиссуру на курсе Анатолия Васильева и работая в «Лаборатории» театра «Школа драматического искусства» в Москве.

Третья жена — Ирина Савицкова, актриса, моложе Александра Галибина на 18 лет. В настоящий момент ей 48 лет, ему — 66. В 2003 году она подарила мужу дочь Ксению, а в 2014 сына Василия.

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