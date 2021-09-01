«Написал записку, что не могу без нее жить»: Галибин — о третьей жене, которая младше на 18 лет

Актер Александр Галибин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей третьей жене актрисе Ирине Савицковой. Она младше режиссера и актера на 18 лет.

«Я ей сделал предложение в аэропорту Хельсинки. Когда узнал, что Ира прилетает, то отменил репетицию. Написал ей записку, что не могу без нее жить. Ира плакала. Не могла говорить, но все-таки согласилась. Позже мы венчались, а потом и расписались. Я люблю эту удивительную женщину». Александр Галибин

В студии программы появилась и сама Ирина Савицкова. «Я заканчивала аспирантуру. Пришла к Саше на лекцию. Было интересно, что Саша говорит. И я опоздала. Я извинилась и пошла искать стул. Оказалось, что я села на его место. Когда мы познакомились, я еще была официально замужем. Но мой брак уже рассыпался. Родители мои, конечно, боялись. Получится ли у нас. Все-таки Саша старше на 18 лет», — заявила Ирина Савицкова.

Напомним, что у Александра Галибина и Ирины Савицковой двое совместных детей. Дочь Ксения появилась на свет в 2003 году, а сын Василий — в 2014-м.

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